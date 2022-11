Finals Coppa Davis 2022 | Italia in semifinale | avversario | data | orario | canale e diretta streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dove vedere la sfida che vedrà impegnata l’di capitan Volandri, capace di staccare il pass per ladelledi. Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno battuto a sorpresa gli Usa e si sono garantiti l’accesso al penultimo atto del torneo. Decisivi i successi di Sonego ai danni di Tiafoe e del doppio Bolelli/Fognini contro Paul/Sock, che hanno reso meno amara la sconfitta di Musetti contro un ottimo Fritz. Successo di grande prestigio per gli azzurri, i quali partivano nettamente sfavoriti ma sono riusciti a portare a casa la sfida. In, l’affronterà la vincente del confronto Germania-Canada. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV RISULTATI E ...

Sedici aces, 72 punti, 16 vincenti. Una partita perfetta quella di Lorenzo Sonego contro l'americano Frances Tiafoe nel primo match delle Davis Cup, a Malaga. In un'ora e 47, l'azzurro - numero due del team azzurro subentrato dopo l'infortunio di Sinner e Berrettini - ha battuto lo statunitense 6 - 3/7 - 6. 'Ho cercato di comandare, di ...... esprime un pizzico di rammarico per la sconfitta in due set contro lo statunitense Taylor Fritz (7 - 6, 6/3) alla Davis Cupin corso a Malaga, in Andalusia."E' stato un peccato - ha detto ...MALAGA - L'Italia B (no, è offensivo e vietato chiamarla così) e il Piano B hanno funzionato meravigliosamente. Anche inaspettatamente, diciamo la verità. I ragazzi del tennis, orfani di Sinner e Berr ...L'ex tennista, commentatore Rai, si scaglia contro l'americano: "Aveva le cuffie durante l'inno. Fossi stato il suo capitano non l'avrebbe passata liscia" ...