Cristiano Ronaldo | «Un momento bellissimo United? Capitolo chiuso»

L'ex calciatore della Juventus Federico Bernardeschi è tornato a parlare di, elogiando il suo amico e compagno ai tempi della Vecchia Signora. L'attuale ala del Toronto ha infatti descritto CR7 come un professionista esemplare, che dovrebbe essere ...Lo ha dichiaratodopo la . L'attaccante portoghese è diventato il . " Un altro record che per me è motivo di grande orgoglio ma è più importante che la squadra abbia vinto. Sono ...L'esultanza di CR7 durante Portogallo-Ghana e lo sfondo del poster della Pulce: un quadro carico di simbolismo che diventa virale ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...