Covid | oltre 31mila casi in Cina | ai massimi da inizio pandemia

In questo lasso di tempo ha fatto decollare e atterrare al32 milioni di passeggeri. Più del ... Ryanair conferma di aver ripreso in toto il traffico p re -aumentando del 5% la capacità, ...... il capoluogo dell'Henan, ha ordinato il lockdown in diversi distretti negli sforzi per riportare sotto controllo i focolai di- 19 all'origine delle violenti proteste di martedì notte presso ...I nuovi casi di Covid-19 hanno toccato mercoledì in Cina i massimi assoluti su base quotidiana dallo scoppio della pandemia di inizio 2020: secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria ...TREVISO - Sono quasi 25 anni che Ryanair vola sull’aeroporto di Treviso. In questo lasso di tempo ha fatto decollare e atterrare al Canova oltre 32 milioni di passeggeri. Più del 75% ...