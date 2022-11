Coppa Davis | a che ora e dove vedere Italia-Usa in TV e in streaming

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tutto pronto per la super sfida trae Usa di oggi, valida per i quarti di finale di. L’arriva alle Finali di Malaga senza il suo giocatore più rappresentativo, Jannik Sinner, ma confida nel recupero di Matteo Berrettini e nell’esplosione definitiva di Lorenzo Musetti. Sia in singolare che in doppio gli azzurri dovranno vedersela con alcuni dei giocatori più forti del circuito, a partire da Taylor Fritz, recente protagonista alle ATP Finals di Torino. Anche il secondo atleta della Nazionale statunitense fa paura, quel Frances Tiafoe che quest’anno ha sfiorato la finale dello US Open, perdendo soltanto al quinto set della finale contro Carlos Alcaraz, futuro numero uno al mondo. Gli altri due convocati del capitano Usa Mardy Fish sono Tommy Paul e Jack Sock. A che ora inizia oggi ...

Dal canto suo Tiafoe, ventiquattrenne di Hyattsville, si presenta a queste Finals dada numero 19 del ranking mondiale. Vincitore di un solo torneo in carriera, a Delray Beach nel 2018, quest'anno è stato runner - up ad Estoril e Tokyo. Molto estroso, dal tennis esplosivo, ...