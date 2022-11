leggo.it

Ogni anno, la seconda domenica di ottobre, l'azienda organizza il Chocoday , la Festa dell'occasione l'entrata e la visita alla fabbrica e al museo è gratuita. Tutto il percorso è ...... cantina Severino Garofano), La Yogurteria (crêpes albianco e frutti di bosco, cantina ...e musicanti - come la Street Band Ombrass - ma comprenderà anche momenti di animazionei più ... Cioccolato, per gli amanti della prelibatezza c'è un luogo paradisiaco a 80 km da Roma Situato su una collina, il museo del cioccolato Antica Norba è il posto perfetto per chi vuole trascorrere una giornata diversa e dolce. È immerso nel verde ...Chiunque ami il cioccolato e non può farne a meno potrà gustare alcune prelibatezze in un posto unico a pochi km da Roma: avete mai sentito parlare del Museo del cioccolato a Norma