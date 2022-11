Agenzia ANSA

Non durera' ancora a lungo la cavalcata del mercato immobiliare che ha comunque retto piu' del previsto al peggioramento del clima macroeconomico: una "fase di arretramento" si avvicina. L'...Nel 2013, è stato trovato inprivo di sensi e con tagli sulle vene dei polsi: lui stesso ha confermato il tentato suicidio. Tre anni più tardi è stato tra i volti dell'undicesima edizione di ... Casa: peggiorano le prospettive, 2023 in calo - Italia Ecco come si presenta la Casa cantoniera al civico 1761 di via Prenestina ... Il timore è, infatti, che la situazione possa peggiorare. Senza contare il pericolo che può rappresentare se qualcuno la ...Il medico di Lando Buzzanca denuncia un peggioramento delle condizioni dell'attore, ricoverato da qualche settimana in ospedale dopo una caduta ...