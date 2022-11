Borsa | Europa stabile | mercato riflette su Fed

In Usa oggi si festeggia il giorno del Ringraziamento . Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, che oggi non godranno del faro di Wall Street, chiusa per la festa del Ringraziamento. Ieri ...... Telecomunicazioni e Energia 08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali innel mese di ottobre: Stati Uniti -di New York chiusa per festività ...Ad Amsterdam e' in calo il valore del gas dopo il rialzo della vigilia: il future di dicembre arretra del 3,1% a 125,5 euro al Megawattora, quello di gennaio arretra del 2,3% a 132,7 euro. emi- ...Chiusura poco mossa per il Ftse Mib (-0,04% a 24.581 punti), in linea con gli altri indici europei. In rialzo Wall Street con lo S&P500 a +0,5% e il Nasdaq a +0,9%… Leggi ...