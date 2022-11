Black Friday diventa Green coi piumini letto bio cruelty free di Vivere Zen

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Chi ha detto che non ci si può riscaldare con una scelta sostenibile e bio? Grazie aideldiZen, completamente, è possibile farsi coccolare in maniera sostenibile. Ibio e sostenibili diZen Ibio diZen sono realizzati con imbottiture biologiche certificate. Elenchiamo alcuni motivi per cui questi prodotti sono ideali per una scelta sostenibile: Piumoni in lana di cammello: ottimi per combattere il freddo, sono rivestiti con cotone percalle 100%, un tessuto raffinato e con un filato molto fitto. Per rispettare gli animali, durante il periodo della muta ...