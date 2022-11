Anziano investito in via Paleocapa | ricoverato in gravi condizioni

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. Èin codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’uomo di 85 anninel pomeriggio di giovedì 24 novembre a Bergamo, lungo via. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, passando dal marciapiede dell’Hotel Mercure a quello opposto: sarebbe però sbucato improvvisamente di fronte a una Kia Ceed che era da poco scattata dal semaforo verde di via Angelo Maj e che non ha potuto evitare l’impatto. L’85enne è finito sul parabrezza, quasi sfondandolo, e poi a terra: immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha mandato sul posto un’autoambulanza, un’automedica e la Polizia Locale di Bergamo. Dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, l’è stato stabilizzato e portato in ospedale ...

TG Verona

... quando una Renault Clio guidata da una donna lo ha. Le condizioni dell'uomo, almeno ... Invitato a seguirli in ospedale per degli accertamenti, l'ha desistito e si è fatto trasportare ...Grave incidente questa mattina, alle 8.35, in Zai a Verona. Una Ford Puma, condotta da 34enne veronese, che viaggiava verso il centro città, haunche stava attraversando via Roveggia, molto probabilmente sulle strisce pedonali all'altezza del civico 31. L'uomo, un 93enne, è stato subito soccorso dagli operatori sanitari del ... Anziano investito da un'auto: è gravissimo L’incidente. Stava attraversando all’imbocco di via Paleocapa: travolto da un’auto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale in codice rosso. Un anziano di 85 anni è stato investito da un’auto mentre attrave ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...