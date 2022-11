Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 24 novembre?

Leggi su zon

(Di giovedì 24 novembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 24Max accusa la fidanzata di tenere di più alla sua carriera di atleta che a lui. Vanessa, però, non vuole rinunciare alla possibilità di gareggiare ad alti livelli della scherma ancora per qualche anno. Maja e Constanze litigano per l’anello e finisce con la prima che intima alla sorella di non farsi vedere al suo matrimonio. Tra Paul e Constanze, intanto, sembra esserci una buona intesa....