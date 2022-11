Usa | sparatoria in un supermercato in Virginia | almeno sei morti

Leggi Anchedopo una rissa in un liceo di Philadelphia: morto un 14enne, tre feriti Leggi Anche, spara su diverse persone in diretta Facebook: quattro morti a Memphis Gli agenti sono ...+++NO USE AFTER: DECEMBER 22, 2022 16:00:00 GMT+++Fino a 10 persone sono state uccise nellaavvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, ...Fino a 10 persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Secondo le prime ...La strage in un negozio della catena Walmart a Chesapeake, in Virginia. L'uomo dopo aver esploso diversi colpi di pistola si è suicidato. Solo tre giorni fa un'altra strage ...