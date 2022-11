Traffico Roma del 23-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Luceverdehai trovati dalla redazione sta lentamente tornando alla normalità la situazione sulla Tuscolana Dopo un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 11 veicoli al momento permangono code tra via delle Capannelle il terminal Anagnina in uscita dal centro e al centro città ci sono difficoltà sul lungotevere abbiamo code tra ponte Sublicio è l’isola Tiberina a causa di un incidente avvenuto in prossimità della sinagoga per un incidente chiusa via della Magliana tra via Idrovore della Magliana via Venza ci troviamo a ridosso del raccordo anulare inevitabili i disagi migliorata sensibilmente la situazione sul Raccordo Anulare permangono code nelle due direzioni che non le uscite Appia e Tuscolana la polizia locale infine ci segnano ancora la chiusura di viale del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio in corso alcuni accertamenti ...