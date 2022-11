Samsung Galaxy S22 e altre serie ricevono la patch di sicurezza di novembre

- 27%S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1''¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana] 929.00 679.90 ...I driver Bifrost sono utilizzati nei più vecchi Mali G76, G72 e G52, risalenti al 2018, che equipaggiano dispositivi come iS10, S9, A51 e A71, Redmi Note 10, Huawei P30 e P40 Pro, ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Una nuovissima versione del Galaxy A23 5G è stata rilasciata da Samsung ed è disponibile per l'acquisto solo in Giappone ...