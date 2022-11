Ostia | notificata la sorveglianza speciale a Roberto Spada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nuove misure per, l’esponente dell’omonimo clan ditornato libero nell’ottobre scorso dopo aver scontato la condanna per l’aggressione al giornalista Rai Daniele Piervincenzi, colpito dall’ormai violenta quanto famosa testata in viso. Per l’uomo infatti – dopo le polemiche scoppiate proprio in seguito alla sua scarcerazione – è stata attivata la misura della. Il provvedimento A notificare la misura è stata la Polizia. Laavrà una durata di tre anni., lo ricordiamo, era finito in carcere ma ad inizio ottobre 2o22 era tornato di nuovo libero, lasciando le sbarre. Nei suoi confronti, in ogni caso, ci sono altri procedimenti giudiziali e bisognerà aspettare il ...