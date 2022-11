Nervi tesi Bonelli-Fratoianni | Soumahoro manda in pezzi la sinistra

(Di mercoledì 23 novembre 2022)all'interno dell'alleanza Verdi eitaliana alle prese con il caso politico scoppiato attorno al deputato, Aboubakar. L'eco dell'inchiesta della procura di Latina, che ha coinvolto le coop gestite dalla moglie e dalla suocera dell'ex sindacalista, non ha tardato a farsi sentire tra i corridoi di Montecitorio. In mattinata era circolata la notizia di un confronto tra i vertici del gruppo e, a conclusione dei lavori d'aula, ma senza che vi fosse in ballo l'ipodi una sospensione per il deputato. A volere l'incontro è soprattutto Nicolache ha ricordato la necessità di tenere distinte la vicenda giudiziaria da quella politica di. “Da quel che leggiamo – ha detto ...

TUTTO mercato WEB

RIVA DEL GARDA. Il nuovo assetto della viabilità sta provocando una frattura tra la frazione di Varone e l'amministrazione di Riva del Garda guidata dalla sindaca Cristina Santi. La quasi totalità dei ...prima dell'Assemblea della Lega Serie A: sfuriata di De Laurentis e le big lasciano la riunioneClima teso in Lega Serie A per l'Assemblea programmata per il primo pomeriggio. Una riunione ... Nervi tesi tra Uruguay e Barça per Araujo: blaugrana pronti a presentare un reclamo alla FIFA Nervi tesi all’interno dell’alleanza Verdi e Sinistra italiana alle prese con il caso politico scoppiato attorno al deputato, Aboubakar ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...