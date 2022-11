Mutuo | Kìron | aumentano durata e importo medio | si abbassa l’età dei contraenti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) MILANO – Secondo le analisi condotte daPartner SpA su base dati interna, a livello nazionale lamedia delpassa da 24,7 anni del 2021 a 26 anni del 2022. Segmentando per fasce di, emerge che il 78,8% dei mutui ha unacompresa tra 21 e 30 anni (72% nel 2021) e il 21,2% si colloca nella fascia 10-20 anni (27,9% nel 2021), mentre i prestiti ipotecari diinferiore a 10 restano residuali. Nel primo semestre 2022 l’dierogato sul territorio nazionale si attesta a 120.100 euro, in aumento rispetto al 2021 (+5%).media di chi ha sottoscritto unnella prima parte del 2022 è di 38,9 anni (40 anni nel 2021) con una concentrazione nella ...

L'acquisto della prima casa è la motivazione principale che spinge i sardi ad accendere un mutuo con l'82,3% totale delle richieste. Lo dice uno studio di Kìron Partner, Gruppo Tecnocasa. Chi opta per la sostituzione o la surroga rappresenta il 7%. Le operazioni di consolidamento dei debiti ...