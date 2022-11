(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo i rumors delle ultime ore arriva l’ufficiliatà:la carica di direttore creativo di. Lo stilista, al timone creativo della maison dal 21 gennaio 2015, sottolinea il gruppo Kering in una nota, “ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere il marchio quello che è oggi attraverso la sua creatività innovativa, pur rimanendo fedele ai rinomati codici della maison”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Lo ha dettoMichele che ha lasciato la direzione creativa di Gucci (gruppo Kering). 'A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l'hanno accudita e sostenuta, va il mio ...All'alba del 23 novembre i social e i magazine disi sono svegliati con uno dei rumors più inaspettati:Michele , l'artefice della rivoluzione stilistica di Gucci e alla guida della ... Moda, Alessandro Michele lascia direzione creativa Gucci Alessandro Michele lascia la direzione creativa di Gucci. La conferma arriva in serata con una nota ufficiale del marchio del gruppo Kering, dopo i rumors circolati per ore: dopo ...Dopo sette anni alla guida dello stile della maison ammiraglia del gruppo Kering, Alessandro Michele se ne va, annuncia Gucci. Per ora, lo studio interno di design curerà la direzione artistica del ma ...