Maltempo | Mastrocinque | “La diga di Campolattaro è efficiente e sicura”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In riscontro al fenomeno precipitoso del 22 novembre, il Presidente dell’Asea (ente gestoredi) Giovannichiarisce quanto segue: “E’ stato il primo vero “stress test” per ladi, quello che ieri ha impegnato i tecnici dell’Asea in stretta collaborazione con gli uffici ministeriali, a distanza di sette anni dagli eventi alluvionale di ottobre 2015. Nella Provincia di Benevento nella giornata di ieri, si sono avuti fenomeni particolarmente intensi di pioggia eccezionali. Tant’è vero che alle ore 15:30, le acque del fiume Tammaro all’interno dell’invaso hanno raggiunto (per la prima volta) la quota di massima regolazione autorizzata pari a 377,25 m.s.l.m, la cui laminazione attraverso gli sfioratori di superficie, è ...

