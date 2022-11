(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il dio delè lì che tutto guarda e tutto osserva. Se provi a fare il carino con la protesta nei confronti della Fifa senza l’unico atto di protesta che serviva, ossia indossare la fascia arcobaleno, l’unica cosa che può capitarti è che la stampa ti tratteggi come un eroe perché rendi ancora più spessa la melassa di ipocrisia. Ma il dio delno. È lì che osserva e. Laperde ancora contro una squadra dell’Est. Ci aveva pensato la Corea del Sud a mandarli a casa a Russia 2018, adesso ilnon li manda a casa però dà alla squadra di Flick una bella legnata. In rimonta, proprio come l’Arabia Saudita contro l’Argentina. Sta cambiando la geografia del pallone? In due giorni due squadre asiatiche hanno battute due colossi della storia del, con ...

IlNapolista

fa che non passi l'esame. Già da anni mi chiedo, e ora vi chiedo: una volta compresa l'origine ... E siamo sicuri che sia davvero questione di genealogiatrauma e non, più semplicemente, di ......un bonus di 20.000 euro "destinato ad agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione...è anche 'blasfema' perché aggiunge una convenienza economica a un segno di misericordia che per... Il dio del calcio punisce l'ipocrisia: Germania battuta dal Giappone 2-1 - ilNapolista La Germania "deve essere pronta a un'escalation in Ucraina": è l'allarme del cancelliere tedesco Olaf Scholz, intervenendo a una conferenza a Berlino ospitata dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, come ...Nella nona udienza generale dedicata al tema del discernimento, Francesco spiega che la consolazione, “luce dell’anima”, consente “familiarità con Dio”, dona pace e speranza e aiuta a vedere il Padre ...