Germania-Giappone | i tifosi nipponici puliscono lo stadio – Video

Il ct della, Hansi Flick, ma messo per un momento da parte le preoccupazioni per la sconfitta coltornando a parlare del veto della Fifa alla fascia 'One Love' e dell'iniziativa dei ...Dopo la vittoria per 2 - 1 Vanno allo stadio, trepidano, esultano e poi puliscono. I tifosi delsi godono la vittoria per 2 - 1 contro laai Mondiali di Qatar 2022 e dopo l'exploit della selezione nipponica provvedono a rimuovere cartacce e bottiglie dagli spalti.Beffa per la Germania, che all’esordio cade sotto i colpi del Giappone. La reazione della Germania non influisce sul risultato – Goretzka va vicinissimo al pareggio – e Flick comincia male il suo Mond ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Esordio sprint per la Spagna. La squadra di Luis Enrique ha vinto 7-0 contro la Costa Rica: al festival del gol hanno partecipato Ferran Torres (doppietta), Dani Olmo, Asens ...