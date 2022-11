Federica lascia il trono a Uomini e Donne | ma prima accetta regali costosi dai corteggiatori | è caos

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nella puntata di oggi diAversano ha deciso dire il. La giovane ha spiegato che, ormai, prendere continuamente i treni per Roma per partecipare alle registrazioni è diventata una cosa troppo complessa. Inoltre, la ragazza non sente un forte trasporto per i suoi, pertanto, ha capito che forse L'articolo proviene da KontroKultura.