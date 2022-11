Due gemelli nati da embrioni congelati 30 anni fa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Duesonodapiù di 30fa nello stato americano del Tennessee. Si ritiene che sia un nuovo record. Glisono stati conservati a circa -128°C in azoto liquido a partire dal 22 aprile 1992. Rachel Ridgeway, madre di quattro figli dell'Oregon, ha dato alla luce iil 31 ottobre.Il padre, Philip Ridgeway, ha detto che è stato "sbalorditivo". I dueni, Lydia Ann e Timothy Ronald Ridgeway, probabilmente hanno stabilito un nuovo record, secondo ilonal Embryo Doon Center (NEDC), un'organizzazione privata che afferma di aver aiutato a far nascere più di 1.200 bambini dado. La precedente detentrice del record della ...

Presidente del Consiglio dei ministri del Regno pervolte, nel 1906 e nel 1909, Sonnino è anche ...- Calmatevi! Da oggi Mercurio in opposizione potrebbe rendervi nervosi dal punto di vista ...Presidente del Consiglio dei ministri del Regno pervolte, nel 1906 e nel 1909, Sonnino è anche ...- Calmatevi! Da oggi Mercurio in opposizione potrebbe rendervi nervosi dal punto di vista ...La scienza ci sorprende ancora, con un nuovo record messo al mondo da due gemelli nati da embrioni rimasti congelati a circa -128°C in azoto liquido per ...Hanno lo stesso nome e pure il medesimo cognome. Si differenziano - ma di pochissimo - solo nella zona dove operano anche se uno ha vigneti sul colle di Tenna e l’altro - e non è una forzatura! - sull ...