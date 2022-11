Covid | tornano a salire i ricoveri Fiaso | terapie intensive + 77% - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Primo rialzo dopo 4 mesi di calo progressivo. Migliore: 'Quarta dose a rilento, i pazienti in rianimazione non l'hanno ...

Primo rialzo dopo 4 mesi di calo progressivo. Migliore: 'Quarta dose a rilento, i pazienti in rianimazione non l'hanno ...Cambia segno la curva dei ricoveri. I pazienti ricoverati con infezione da Sars - Cov - 2infatti a salire: negli ultimi 7 giorni il numero dei ricoverati, tra reparti ordinari e terapie intensive, è cresciuto del 24,2%. ...Cambia segno la curva dei ricoveri Covid. I pazienti ricoverati con infezione da Sars-Cov-2 tornano infatti a salire: negli ultimi 7 giorni il numero dei ricoverati, tra reparti ordinari e… Leggi ...Primo rialzo dopo 4 mesi di calo progressivo. Migliore: "Quarta dose a rilento, i pazienti in rianimazione non l'hanno fatta" ...