(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - Dopo l'incredibile vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina, la seconda sorpresa del Mondiale di Qatar 2022 la regala un fantastico, capace di ribaltare 2-1 lanella prima partita del Gruppo E. I tedeschi vanno avanti con il rigore di Gundogan, falliscono diverse occasioni per il raddoppio scheggiando una traversa, colpendo un palo e trovando alcune ottime parate di Gonda, poi subiscono un'incredibile rimonta nell'ultimo quarto d'ora firmata da Doan ed Asano. I 'samurai' si prendono quindi i primi 3 punti del raggruppamento, in attesa dell'altra sfida tra Spagna e Costa Rica. Avvio di carattere da parte della nazionalese, che già dopo otto giri d'orologio troverebbe il gol del vantaggio con Maeda, annullato però per un fuorigioco sul passaggio di Ito. Japan beat Germany.@adidasfootball ...

AGI - Agenzia Italia

La Germania prende coraggio e, superata da poco la mezz'ora, trova l'episodio per sbloccare il match: Kimmich vede il taglio di Raum sulla sinistra, Gonda esce male e frana sul giocatoreLipsia ...Ilesterno contro il Superga ci ha dato la carica e contro il Riccione abbiamo fatto il ... non ci siamo disuniti e abbiamo macinato gioco con lucidità e sotto questo profilo l'apporto... Colpaccio del Giappone. Germania battuta 2-1 I 'samurai' rimontano e si prendono quindi i primi 3 punti del raggruppamento, in attesa dell'altra sfida tra Spagna e Costa Rica. I tedeschi vanno avanti con il rigore di Gundogan ma cedono alla dist ...Con l'imminente dipartita di Ibrahimovic, il Milan si prepara per l'assalto all'attaccante: colpaccio a zero in vista per i rossoneri.