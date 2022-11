“Che schifo” GF Vip 7 | panico nella casa | “Mai sentita una puzza del genere” È stato lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese si è reso protagonista di un gesto, che ha letteralmente scioccato Edoardo Tavassi e Luca Salatino. Si trovavano tutti e tre insieme in stanza, quando all’improvviso l’ex di Belen Rodriguez ha fatto una cosa inaspettata. E ora lo hanno scoperto non soltanto i due gieffini, ma anche i telespettatori, che sono rimasti abbastanza perplessi. Una vicenda che dunque ha sorpreso praticamente tutti: nessuno poteva immaginarsi che proprio lui facesse una cosa simile. Intanto, prima di dirvi tutto sul GF Vip 7 e il comportamento di Antonino Spinalbese, si è scoperto come è entrato il Covid, come detto da Parpiglia: “o lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il ...