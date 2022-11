Calendario Coppa Davis 2022 oggi | Croazia-Spagna | programma 23 novembre | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Continua la fase finale della. Al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga si affronteranno quest’nel secondo quarto di finale. Chi troverà il successo se la vedrà poi nel penultimo atto del torneo con l’Australia, uscita vincitrice ieri dalla sfida contro l’Olanda per 2-0. La nazionale guidata da Sergi Bruguera dovrà fare a meno dei due grandi big Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, ma potrà contare comunque su una squadra di grande livello formata da Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas, Pedro Martinez e Marcel Granollers. Dall’altra parte, invece, Vedran Martic avrà a disposizione Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Mate Pavic e Nikola Mektic. Ricordiamo che i giocatori che scenderanno in campo saranno ...

L' Australia è la prima squadra in semifinale alle Finals dellaDavis 2022 , in corso di svolgimento a Malaga. Gli uomini di capitan Hewitt hanno eliminato l'... PROGRAMMA,E COPERTURA ......27 novembre si giocheranno le finali diDavis sul cemento indoor di Malaga. Tra le otto nazioni rimaste in gara c'è anche l'Italia che giovedì sfiderà gli Stati Uniti nei quarti. Dal...La Coppa del Mondo 2022-2023 di scialpinismo sta per partire. Nel prossimo weekend, infatti, ci sono in programma a Val Thorens (Fra) la Sprint maschile e femminile e la Staffetta mista. Precisamente, ...Dodici tappe di Coppa del Mondo più altre tre che compongono il Tour de Ski a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, i Mondiali Junior / Under 23 tra gennaio e febbraio e, soprattutto, i Mondiali se ...