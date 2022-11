Blanca 2 | Maria Chiara Giannetta annuncia una grande novità | Ci saranno loro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La seconda stagione diè alle porte: ecco chi è arrivato sul set della fiction e chi invece non ci sarà. Finalmente la Lux Vide hato le riprese della seconda stagione diin cui ne vedremo delle belle. Leall'orizzonte non mancano e neanche la sua protagonista che è. L'attrice pugliese è prontissima a un anno da record insieme al suo pubblico. Le riprese della seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova sono finite, a breve ricomincerà con quelle di2 per poi passare di nuovo a Don Matteo. Insomma lenon mancano ma tutti aspettano di sapere chi ci sarà nella prossima stagione della serie. Dove ci eravamo lasciati? Ormai il caso sulla morte della sorella di ...