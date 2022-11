Afghanistan | 5 persone uccise in una moschea di Kabul

(Di mercoledì 23 novembre 2022), 23 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno cinquesono stateoggi in unanella capitale dell'. Lo hanno confermato le autorità, che hanno indicato una lite privata come possibile causa dell'incidente. Il portavoce del dipartimento di sicurezza diKhalid Zadran ha detto che l'incidente è avvenuto in unanella zona di Juaja Rauash, aggiungendo che una sesta persona è rimasta ferita e che l'aggressore è fuggito dopo la sparatoria.

Nessuno tocchi Caino

... altre 100 sono invece lein carcere per reati sentinella". Ornella Toselli , presidente ... Andrea Cane (Lega) è tornato sulla difficile condizione della donna ine in Iran. Ma in ...Almeno 5.544sono rimaste ferite o uccise nel 2021. I civili rappresentano la maggior parte ... ha registrato il maggior numero di vittime annuali (1.227), seguita dallo Stato Parte... AFGHANISTAN: I TALEBANI FRUSTANO 19 PERSONE PER ADULTERIO E FURTO Kabul, 23 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno cinque persone sono state uccise oggi in una moschea nella capitale dell’Afghanistan, Kabul. Lo hanno confermato le autorità, che hanno indicato .... Nel passato Pakistan e Afghanistan si sono spesso accusati a vicenda di alimentare l'estremismo islamico antigovernativo lungo il confine ...