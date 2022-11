Tuttosport – Juventus | Ihattaren arrestato a Utrecht!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 novembre 2022) 2022-11-22 21:25:33 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: UTRECHT (Paesi Bassi) – Nuovi guai per Mohamed, talentuoso fantasista di proprietà della, in prestito all’Ajax fino al prossimo 3 gennaio. L’olandese con cittadinanza marocchina ha iniziato a far parlare di sé quando, appena prelevato dai bianconeri nell’estate del 2021, si trasferì a titolo temporaneo alla Sampdoria senza pressoché mai mettere piede sul campo d’allenamento. Poi, i problemi con la giustizia e con la malavita, con la lussuosa auto data misteriosamente alle fiamme. In questa vicenda dai contorni particolarmente tristi, però, si aggiunge un nuovo capitolo che aggrava la situazione del calciatore, che a dispetto delle problematiche vissute ha soltanto 20 anni: dai Paesi Bassi, infatti, rimbalza la notizia del suo arresto ...