Teatro San Carlo | Il Don Carlo di Giuseppe Verdi inaugura la Stagione Lirica 2022 2023

(Di martedì 22 novembre 2022) Sabato 26 novembre alle ore 17, ilSanla Nuovae di Balletto, con il Dondifirmato da Claus Guth e diretto da Juraj Val?uha. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai 5. Nuovo e prestigioso titolo in programma al San

Nella Cripta diGennaro, all'interno del Duomo di Napoli, ci sono dodici busti installati nelle dodici nicchie ... Leggi anchein carcere per dimenticare le sbarre e riprendersi il tempo Dal ...Ildi Cittadinanza di Mattia Berto approda alla Casa di The Human Safety Net , alle Procuratie Vecchie di PiazzaMarco , con il suo progetto Agorà Venezia : un ciclo di appuntamenti sui temi ...di D.N.La data zero del nuovo tour di Daniele Silvestri al Teatro Lyrick di Assisi e i monologhi di Roberto Mercadini e Angelo Duro alla sala dei Notari di Perugia: questi i tre appuntamenti che hanno ...1' di lettura 22/11/2022 - Venerdì 25 novembre, ore 21.15 al Cinema Loreto di Pesaro e Domenica 27 al Teatro Tiberini di San Lorenzo In Campo si chiude la tournée dello spettacolo comico CESARE HA GUS ...