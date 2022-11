SKY | “De Laurentiis tornato a Napoli Accelerata per il rinnovo di due difensori”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 22 novembre 2022) SKY rivela che Dee darà vita ad un’per ildi dueSky Sport annuncia che Aurelio Deha fatto ritorno adopo il periodo vissuto negli Stati Uniti d’America. Il presidente darà un’a diverse trattative di, per effetto della sosta per il Mondiale in Qatar che regala tanto tempo prezioso in vista della ripresa, prevista il 4 gennaio allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro contro l’Inter. Per Sky Dee velocizzerà l’iter per ildi Rrahmani e Di Lorenzo Dopo il prolungamento di Anguissa e l’accordo raggiunto per Lobotka (manca ...