“Silvio Berlusconi e Bettino Craxi a un summit di ‘ndrangheta alla fine degli Anni settanta” Ma il racconto del pentito in aula non torna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022)insieme nell’agrumeto con Peppe Piromalli e gli altri boss della Piana di Gioia Tauro. È questa l’immagine che il collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese regala a chi ha assistito all’ultima udienza del processostragista che vede imputati, in appello a Reggio Calabria, il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e il referente della cosca Piromalli, Rocco Santo Filippone. Entrambi sono stati condannati in primo grado all’ergastolo come mandanti del duplice omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Scilla. Nel corso della sua deposizione, ilha ribadito quanto aveva dichiarato nel 2021 al procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo. E, in ...