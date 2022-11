Prima informarsi | poi governare

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) Rileggere il passato aiuta spesso a capire il presente. Così, basta sfogliare le pagine dei vecchi numeri di Panorama per capire quanto siamo stati miopi. O meglio: quanto è stata poco lungimirante la classe politica che ci ha governato dal 2014 a oggi. Vi chiedete a che cosa mi stia riferendo? Lo spiego subito. Come sapete, per celebrare i sessant’anni di Panorama alcuni colleghi si sono messi a cercare i migliori articoli della nostra vita. E tra questi, me ne hanno proposto uno che ho divorato con gli occhi appena l’ho visto. Si tratta di un’intervista che il nostro Guido Fontanelli fece nellavera di otto ani fa ad Alexander Medvedev, numero due di Gazprom, il colosso russo dell’energia. Vladimir Putin aveva annesso la Crimea da appena un mese e l’Occidente aveva reagito con le prime sanzioni contro Mosca. Ma dal suo ufficio, a poche centinaia di metri dal ...