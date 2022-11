Pio e Amedeo | “Noi due | sempre insieme | fin dalla nascita”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 22 novembre 2022) «Da Telefoggia al Nord, anche nella vita siamo stati scrocconi» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 31 Vi siete conosciuti a 10 anni.: «Pio era una creatura tutta tonda, non si sa bene come riuscisse a deambulare». Pio: «Lui invece era un batuffolo di pelo nero».: «Mi sono sviluppato presto, grazie a Colpo Grosso». Amici subito. Pio: «Due bambini atipici, per fisicità e provenienza, capimmo presto che non ci avrebbero mai presi sul serio. Primo lavoretto: vendere le palme benedette, già tre mesi prima di Pasqua».: «Che poi erano più che altro le palme di Benedetto, il tizio che ci aiutava a tagliarle. Passavamo porta a porta. Pagamento in nero». Ma la storia che siete nati nello stesso reparto di maternità di Foggia, a cinque giorni di distanza, in due culle vidne, è una fandonia che propinate ai ...