Mondiali Qatar 2022 | i convocati del Messico | tutti i giocatori

(Di martedì 22 novembre 2022) Quali sono idal ct delper idi? Ecco la lista: Portieri: G. Ochoa, A. Talavera, R. Cota. Difensori: J. Sànchez, K. Alvarez, N. Araujo, J. Vàsquez (Cremonese), H. Moreno, C. Montes, G. Arteaga, J. Gallardo. Centrocampisti: A. Guardado, H. Herrera, C. Rodrìguez, E. Gutierrez, L. Chavez, E. Alvarez, O. Pineda, L. Romo. Attaccanti: R. Alvarado, A. Vega, H. Lozano (Napoli), R. Jimenez, U. Antuna, H. Martìn, R. Funes Mori. Gironi Ma vediamo insieme i gironi deidi: Gruppo A: Ecuador, Olanda,, Senegal Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina,, Polonia Gruppo D: Australia, ...

La stella del Portogallo, separato in casa al Manchester United, è concentrato al 100% sul torneo in: 'Le polemiche non mi toccano, ho un giubbotto ...Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere sui bonus Tutte le ombre suidelSta arrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquisti Elon ...Tanti i tifosi del Milan che ieri sera si sono posti questa domanda al gol del vantaggio degli Stati Uniti contro il Galles nella gara serale della seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022: a ...La polemica sulla fascia "One Love", sostituita dalla FIFA con quella "No Discrimation", è l'ultima delle tante che stanno girando intorno a questo Mondiale in Qatar.