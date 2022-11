Meloni | «È una manovra coraggiosa e di visione»

(Di martedì 22 novembre 2022) «Sono molto soddisfatta della, per due ragioni: abbiamo scritto questa legge che non si limita ad un lavoro di ragioneria in appena un mese ed è un testo che ricalca lapolitica della coalizione. E sono contenta che l’approccio che abbiamo avuto, un approccio identico a quello della stesura di un bilancio familiare; quando le risorse mancano non stai a preoccuparti del consenso ma solo di cosa è giusto fare. Si parte dalle cose utili, irrinunciabili, si fanno delle scelte e ci si assume la responsabilità di queste». Sono passate poche ore dalla fine del Consiglio dei Ministri chiuso a tarda serata in cui il governo ha approvato laeconomica per il 2023, la prima con la firma di Giorgiaed è con soddisfazione che il premier l'ha presentata alla stampa ed al paese. «È una ...

