Mafia | il governo scioglie i comuni di Anzio e Nettuno per le infiltrazioni della ‘ndrangheta

...tenersi alle 20.30 il Consiglio dei ministri chiamato a varare la prima manovra delMeloni, ... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram :, politica, inchieste giudiziarie e ...... politiche ed organizzative per far fronte "al depotenziamento degli organi didell'ente " ... IT Le nostre top news in tempo reale su Telegram :, politica, inchieste giudiziarie e ...La decisione in seguito all’inchiesta della Dda capitolina sugli appalti truccati e sui legami fra le cosche e i politici locali ...Il braccio destro di Lucky Luciano, forse inconsapevolmente, ci ha “spiegato” che “dove comanda la mafia, i posti nelle Istituzioni sono tendenzialmente ...