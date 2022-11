LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 34-34 | Eurolega basket in DIRETTA | 4 19 da tre per i biancorossi | al riposo si aggrappa alla difesa

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-34 Uno su due ai liberi per Polonara e si chiude un primo tempo equilibrato, conche ha percentuali basse da oltre l’arco, ma segna da due e difende bene 34-33 Canestro fantastico di Hall in contropiede 32-33 Tripla di Pleiss e nuovo vantaggio per Istanbul 32-30 Ancora Hines a segno, mentresoffre da oltre l’arco, con 4/18 30-30 Canestro con schiacciata di Clyburn in contropiede 30-28 È Hines a fermare il parziale dell’e nuovo vantaggio28-28 Giocata da tre punti per Bryant e pareggio dei turchi 28-25 Tripla di Beaubois e torna sotto l’28-22 Due su due ai liberi per M’Baye, primi liberi del match 28-20 TRIPLA DI MITROU-LONG EVA A +8!! 25-20 Serve il solito Micic per ...