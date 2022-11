LIVE Francia-Australia 4-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | esordio molto convincente dei transalpini che travolgono in rimonta l’Australia

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI22:09 Grazie mille a tutti per averci seguito, laditermina qui! Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport per averci seguito, buonanotte! 22:07 Si chiude qui anche questa terza giornata deidi Qatar, appuntamento a domani per altre quattro partite indimenticabili! 22:05 Ricapitolando la classifica del gruppo D dopo la prima giornata del Mondiale in Qatar troviamo lasubito in testa con 3 punti, seguita da Danimarca e Tunisia a quota 1 e in ultima posizione l’a 0. Le squadre torneranno in campo sabato 26 novembre: alle 11 ...