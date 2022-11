Il Parlamento Ue è l’istituzione che incarna la riconciliazione europea | dice Roberta Metsola

(Di martedì 22 novembre 2022) Pubblichiamo il discorso della presidente deleuropeopronunciato in occasione della celebrazione dei 70 anni dalla prima riunione dell’Assemblea comune della Comunitàdel carbone e dell’acciaio (CECA), istituita nel 1952 e composta da 78 parlamentari nominati dai parlamenti nazionali degli Stati membri. Nel 1958, in seguito alla creazione della Comunità economicae della Comunitàdell’energia atomica, l’Assemblea comune della CECA fu ampliata e ribattezzata “Assemblea parlamentare”. Nel 1962 ha adottato il nome di “europeo”. Cari Primi Ministri, Cari Presidenti dei Parlamenti nazionali, Cari Colleghi, Nel 1952, qui a Strasburgo, Paul-Henri Spaak presiedette l’apertura ...

