Gf Vip 7 | Luciano Punzo dà del ‘burattinaio’ ad Antonino Spinalbese | lui lo sbugiarda | “Hai il didietro sporco!”

(Di martedì 22 novembre 2022) Metaforico lancio di coltelli fradurante la diciottesima puntata del Gf Vip 7 andata in onda ieri sera. I due Vipponi avevano legato fin dall’ingresso nella Casa del reality show di Alfonso Signorini dell’ex volto di Temptation Island, tuttavia negli ultimi giorniha iniziato a parlare male dell’hair stylist con Oriana Marzoli. L’ex tentatore ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti dopo la lite frae l’influencer venezuelana. Come riportato da Biccy.it, durante la diretta è stata mostrata una clip in cui dà del burattinaio all’ex di Belen Rodriguez: Lui ha fatto così prima con Ginevra, poi con Giaele e adesso con te. Per me è un burattinaio e tu sei la sua marionetta. Infuriato,...