Daniele Dal Moro dopo la puntata rivela | “mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale”

(Di martedì 22 novembre 2022)Dalsvela perché la sera prima dellanon si trovava nella casa del Grande Fratello VipDalsi è sentito male ed è stato trasportato via con l’ambulanza in. A svelare il motivo della sua assenza è stato proprio lui nel postdurante una lite con Edoardo Donnamaria. Quando ieri pomeriggio è rientrato nel loft, alcuni coinquilinichiesto cosa fosse successo eha spiegato qualcosa senza poter entrare nei dettagli: “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a lettole nove e mezza. Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da ...

Moro ha lasciato per alcune ore la casa di Cinecittà e il fatto non è passato inosservato ai fan del Grande Fratello Vip . L'ex tronista di Uomini e Donne, riapparso a poche ore dalla ...Nelle ultime ore, infatti, molti spettatori del reality show avevano notato l'improvvisa sparizione diMoro , pensando si trattasse di un altro caso di Covid . Invece, come spifferato in ...Per Daniele Montevago un'avventura azzurra tutt'altro che da incorniciare. L'attaccante della Sampdoria non è stato ...Momenti di tensione dentro la casa. All’ex tronista di ‘Uomini e donne’ non sono piaciute le dichiarazioni del coinquilino in diretta ...