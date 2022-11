Benzema e la sfortuna bleus

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 novembre 2022) “La France Kylian”, ha titolato ieri l’Équipe in prima pagina, perché i, che esordiranno stasera contro l’Australia, puntano tutto su Kylian Mbappé, l’attaccante star del Paris Saint- Germain, dopo l’infortunio in allenamento di Karim, Pallone d’oro 2022, costretto all’ultimo a rinunciare al Mondiale per un fastidioso problema muscolare a livello del quadricipite della coscia sinistra. “Une tragédie nationale”, commentano alcuni a Parigi, “c’est une malédiction”, dicono altri, visto cheha giocato soltanto una Coppa del mondo nella sua carriera: nel 2014, in Brasile. Buona parte del destino della nazionale francese passerà dunque da Mbappé, 24 anni il prossimo 20 dicembre, e il ragazzo di Bondy adora queste sfide, quando i riflettori sono tutti su di lui. “Kylian ci sa fare, è abituato a caricarsi tutti sulle ...