Un nuovo record di assurdità nel dibattito sull' immigrazione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Qualsiasisugli immigrati, in Italia, sarà sempre ingannevole poiché deformato dall’iniziale fallacia di vertere su immigrati puramente simbolici, tralasciando le persone concrete. È così a destra, come dimostra il vecchio caso del volantino propagandistico della Lega che ritraeva come minaccia per l’Italia degli africani in Perù. Ma è così anche a sinistra, come dimostra il vecchio caso del vassoio di arancini portato in accoglienza alla Diciotti. Gli arancini. A gente che soffre mal di mare da settimane. In questa ardita gara a superarsi di metafora in metafora, unè stato stabilito dai sostenitori dell’accoglienza: i concerti di un violino costruito col legno dei barconi di immigrati. L’utilità immediata del gesto, purtroppo, mi sfugge. Infatti o si presuppone che chi ascolta un concerto non sia ...