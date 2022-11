Ucraina | la diretta – Cremlino | “Raggiungeremo i nostri obiettivi | ma non puntiamo a un cambio di regime a Kiev”

Sky Tg24

il direttore generale Rafael Grossi: 'Il bombardamento si è avvicinato pericolosamente. Stiamo parlando di metri, non di ...E dove celebreremo il Giorno della vittoria dell'. Nella pacifica Kiev. Gloria all''. 21 nov 09:03 Aiea: esplosioni Zaporizhzhia vicino ai reattori, metri non km Alcune esplosioni sono ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 21 novembre. DIRETTA 21 Nov 2022 08:49 Zelensky: “La Russia ha bombardato 400 volte l’Est dell’Ucraina” “L’esercito russo ha bombardato ieri l’Est dell’Ucraina per 400 volte. Le battaglie più feroci sono in corso nella ...il direttore generale Rafael Grossi: "Il bombardamento si è avvicinato pericolosamente. Stiamo parlando di metri, non di chilometri" ...