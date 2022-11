Uccide l' ex moglie e il nuovo compagno a coltellate | poi si impicca in azienda

L'ex maritol'ex: la scoperta della figlia A lanciare l'allarme è stata la figlia, che aveva provato a mettersi in contatto con la madre per tutto il pomeriggio senza riuscirci. I ...Si è tolto la vita l'uomo che ieri sera, poco dopo le 21, ha ucciso una coppia di origine albanese in una casa a Spinea nel Veneziano. L'omicida secondo gli investigatori è l'ex marito di Vera Myrtaj, ...butta giù la nota, come in gergo si suol dire. "Sai amico che rileggendola stanotte non riuscivo a dormire dalle risate - ammette il consigliere comunale - con mia moglie che dal letto m' apostrofava: ...Ancora una donna uccisa, e si allunga l’elenco di donne vittime della violenza omicida di partner o di ex nei primi mesi del 2022. Secondo i dati del Viminale, dal 1° gennaio al 6 novembre 2022, sono ...