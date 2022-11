Tumori | in Piemonte torna Tour della prevenzione nelle Università

newsbiella.it

E' lo scopo del tour "Più Prevenzione Meno Superstizione" promosso dall'Associazione per la Prevenzione e la Cura deiinODV per dare la possibilità agli studenti di sottoporsi ...... degli screening e del trattamento dei. Nel frattempo, bisogna lavorare per coinvolgere maggiormente i pazienti e le comunità locali". Elisa Picardo , Presidente Regionale ACTO(... In Piemonte 200 nuovi casi di tumori legati all’HPV ogni anno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, patologia riconducibile all’agente infettivo del Papilloma virus, al fine di promuovere la prevenzione e la ri ...