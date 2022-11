Qatar 2022 | ct Iran | ' partita finita sul 3-0 | saremo più preparati per il Galles'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - "Faccio un'analisi semplice e pragmatica: lasul 3-0 a fine primo tempo. Per il resto l'unico obiettivo è stato godersi la gara e dimostra di essere coraggiosi, giocando il nostro calcio". Così il ct dell'Carlos Queiroz, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 6-2 contro l'Inghilterra. "All'inizio è stato chiaro il dislivello tra noi e loro, così come l'esperienza ma o vinciamo o impariamo. Siamo stati privilegiati ad aver imparato dall'Inghilterra, orapiùad affrontare il. Il nostro compito come allenatori non è correggere il passato, ma dobbiamo influenzare ciò che verrà", aggiunge il tecnico portoghese.

Nei giorni scorsi, la Fifa aveva deciso di bandire la birra nei pressi e negli stadi che ospitano le partite del Mondiale in. Ci sono state proteste sia da parte delle squadre sia da parte dei ...All' Al - Thumama Stadium le due nazionali si sfidano nella prima giornata del Girone A, che vede al momento l'Ecuador in testa dopo la vittoria contro ilnella gara inaugurale. Sfida inedita ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Clamoroso nel paese asiatico dove si stanno svolgendo i Mondiali: per i vip non valgono le stesse regole che per i tifosi ...