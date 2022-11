(Di lunedì 21 novembre 2022)ntusConsob – Lantus ha comunicato nella giornata di ieri lo slittamento dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022 – inizialmente prevista per il 28 ottobre e già spostata al 23 novembre 2022 – al 27 dicembre 2022. Una scelta che si è resa necessaria per consentire ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

...a livello cumulato' nel 2023/24 per le operazioni incrociate e nel 2022/23 per la manovra. ... Relativamente alle operazioni a specchio sui calciatori, Cherubini parla di"...'nel 2020 la Juventus avrebbe dovuto perdere 131 milioni invece che 67, quindi 63 in più (23 per lee 40 per la manovra), nel 2021 avrebbe dovuto perdere 233 milioni invece di ... Plusvalenze e stipendi: la difesa della Juve in tre punti Juventus riscrive bilanci, il club bianconero ha riscritto i bilancio dell'ultimo triennio sulla base delle indicazioni Consob ...Il club bianconero ha fornito la situazione patrimoniale rettificata per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2020, 2021 e 2022 ...