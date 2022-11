Pd | Bettini | ' Nei prossimi giorni nuove candidature | dobbiamo diventare un partito di massa'

... anche bene, abbiamo salvato l'Italia, abbiamo difeso la democrazia, ma - ha sottolineato- ... Non sono le sole: penso cheprossimi giorni potranno emergerne delle altre". "Molti anni fa ho ...- 'Oggi qualcuno fa una battaglia ma le correnti le ha frequentate e da quelle è stato espresso' ha detto l'esponente del partito democratico a ...Bettini sui candidati alla segreteria del Pd: «Abbiamo in campo candidature importanti. Non sono le sole: penso che nei prossimi giorni potranno emergerne delle altre»."Le correnti interne Io le ho sempre combattute e non ne ho mai fatto parte. Il Pd faccia battaglie chiare o diventerà incolore" ...